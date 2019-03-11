HDP seçim bürosunda terör propagandası yapan 10 kişi gözaltına alındı
PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki seçim bürosu açılışında, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.11 Mart 2019 Pazartesi 11:49
Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Yukarı Hereke Mahallesi'nde HDP'nin seçim bürosu açılışında, terörörgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
İlçe Jandarma Komutanlığına getirildiler
Ekipler, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle R.B, H.D, D.A, C.T, İ.B, H.B, E.Ç, F.T, Ö.A ve Ö.K'yi gözaltına aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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