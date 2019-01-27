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HDP’ye Batmanlılardan büyük şok! Kimse katılmadı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin aday tanıtım mitingine Batmanlılar katılmadı. Mitinge katılımın az olmasından dert yakınan HDP Batman Belediye Eşbaşkan Adayı Sabri Özdemir ise konuşmasını bitirmeden alandan ayrıldı.

27 Ocak 2019 Pazar 14:30
HDP’ye Batmanlılardan büyük şok! Kimse katılmadı

HDP Batman İl teşkilatı Diyarbakır'da yapılan bölge Başkan adayları tanıtımından sonra Batman merkez ve ilçe belediye başkan adayları için 16 Mayıs stadı önünde tanıtım mitingi düzenledi. Büyük umutlarla günler öncesinden mitin hazırlığı yapan HDP'liler miting alanına geldiklerinde ise şok yaşadılar. Katılımın çok az sayıda olması nedeniyle umduklarını bulamayan HDP Batman İl Örgütü, mitingi yarıda kesmek zorunda kaldı.

Hükümeti suçladı

Alanda çok az kişinin bulunması nedeniyle konuşmasını yarıda kesen HDP Batman Belediye Eşbaşkan Adayı Sabri Özdemir, "HDP Batman'da yüzde 90'ın üzerinde oy almaktadır. Ama maalesef ülkeyi polis devletine çeviren AK Parti hükümeti bizleri bu şehirde siyasal çalışmalarımızı yapmamıza bile izin vermiyor, baskı uygulamaktadır. Ama şunu bilsinler Batman halkı sokağa çıkmasa da miting alanlarına gelmelerine izin verilmeseler de dahi sandıkta bunun hesabını her zaman sormuştur 31 Mart'ta da gene soracaktır. Mevcut AK Parti adayı bir daha Batman'da siyaset yapmayacak hale getirilecektir. Bu da sizin sayenizde olacaktır. Belki sesimizin çıkmasına izin vermeye bilirler; ama biz halkımızın içinden ev ev dolaşarak bu sokaklarda seçim çalışmalarımızı yaparak sesimizi bu kentteki insanlara ileteceğiz" dedi. (Sabah)

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 14:30
  1. Diyarbakır
  2. HDP
  3. Batman

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