HDP’ye PKK operasyonu! İstanbul İl Eş Başkanı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDPGüngören İlçe Teşkilatı'nda terör örgütü propagandası yapıldığı ihbarı üzerine arama kararı verildi. Yapılan aramada terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait posterler, öldürülen terör örgütü üyelerine ait posterler, PKK silahlı terör örgütüne ait hakkında toplatma kararı bulunan çok sayıda dergi ele geçirildi.

ARALARINDA EŞ BAŞKAN DA VAR

Yapılan araştırmalarda, söz konusu propaganda eyleminin düzenleyicilerinin HDP İl Eş Başkanı Cengiz Ç., HDP Güngören İlçe Yöneticileri olan Halit İ., Mehmet Emin K., Yüksel S., Gülsimet Ö., Keziban B. ve Kazim K. ile HDP Güngören İlçe Eş Başkanı olan Ömer Ö. ile HDP İl Teşkilatı'nda bulunan Gönül K. olduğu anlaşıldı.

Ele geçirilen posterler ve dergiler dikkate alındığında 'PKK silahlı terör örgütünün cebir şiddet veya tehdit edecek şekilde propagandasının yapıldığı' değerlendirildi.

Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'sevk edilenlen şüpheliler sorguları ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Savcılık sevk yazısında, şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphelisinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğunu belirterek tutuklanmalarını talep etti.

10 TUTUKLAMA

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 9'u HDP Güngören İlçe Teşkilatı'ndan, 1'i HDP İl Eş Başkanı olmak üzere 10 şüpheliyi 'PKK Terör Örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında tutuklayarak cezaevine gönderdi. (Sabah)