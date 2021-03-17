HDP’ye kapatma davasını kim açtı? HDP’ye kapatma davasını açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin kimdir?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi.İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları ifade edildi. Peki HDP’ye kapatma davasını açan Başsavcı Bekir Şahin kimdir?

HDP’ye kapatma davasını açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin kimdir?

Yargıtay’ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Bekir Şahin, 1960 yılında Çorum’da dünyaya geldi. Çorum İmam Hatip Lisesini bitiren Şahin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olmuştur. İzmir ve Çorum Hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Şahin; sırasıyla Batman/Gercüş, Kastamonu/Küre, Aydın/Çine Hâkimliği, Ağrı/Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adana Hâkimliği ve Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

16.12.2013 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Bekir Şahin, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 30.05.2019 tarihinde Yargıtay Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmiş, 04.06.2020 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir. İngilizce bilen Bekir Şahin, evli ve iki çocuk babasıdır.