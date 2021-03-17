HDP’ye kapatma davasını kim açtı? HDP’ye kapatma davasını açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin kimdir?
HDP kapatılıyor mu son dakika haberi: Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, alenen terör propagandası yapmaya devam ediyor. HDP, ittifak kozunu kullanarak büyük ortağı CHP’ye diyet ödetmeye devem ediyordu. HDP’nin terör seviciliği Gara operasyonu sonrası bardağı taşıran son damla oldu. Teröristlerle içli dışlı olan HDP’nin vatan hainlerine sırtını dayaması kamuoyundan büyük tepki toplamış, terörist partisinin bir an önce kapatılması çağrıları yapılıyordu. Beklenen gelişme yaşandı ve HDP’nin kapatılması için dava açıldı. HDP’ye kapatma davasını kim açtı? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin kimdir? Bekir Şahin nereli?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi.İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları ifade edildi. Peki HDP’ye kapatma davasını açan Başsavcı Bekir Şahin kimdir?
HDP’ye kapatma davasını açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin kimdir?
Yargıtay’ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Bekir Şahin, 1960 yılında Çorum’da dünyaya geldi. Çorum İmam Hatip Lisesini bitiren Şahin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olmuştur. İzmir ve Çorum Hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Şahin; sırasıyla Batman/Gercüş, Kastamonu/Küre, Aydın/Çine Hâkimliği, Ağrı/Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adana Hâkimliği ve Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
16.12.2013 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Bekir Şahin, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 30.05.2019 tarihinde Yargıtay Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmiş, 04.06.2020 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir. İngilizce bilen Bekir Şahin, evli ve iki çocuk babasıdır.