0553 313 94 23

Kandil'in partisi HDP'ye hazineden 92 milyon TL seçim yardımı!

31 Mart yerel seçimleri için CHP'ye 178 milyon, Kandil'in partisi HDP'ye ise 92 milyon liralık hazine yardımı yapıldı. İki parti de yardımları yetersiz buluyor.

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:25
Kandil'in partisi HDP'ye hazineden 92 milyon TL seçim yardımı!

31 Mart yerel seçimlerine hazırlanan muhalefet partileri hazineden yardımlarını yetersiz buluyor.

5 partinin aldığı rakamlar

Bütçe rakamlarına göre devlet yardımlarında AK Parti'nin kasasına yaklaşık 335 milyon lira aktarılırken, CHP’ye 178 milyon 564 bin lira, HDP’ye 92 milyon 238 bin lira, MHP'ye 87 milyon 508 bin lira ödenecek. İYİ Parti'ye de 78 milyon 520 bin lira verilecek.

CHP ve HDP beğenmedi

CHP ve HDP'liler bu paraların hem az olmasından şikayetçi hem de AK Parti'ye daha fazla verilmesinden. DW Türkçe'ye konuşan CHP Adana milletvekili Burhanettin Bulut, bu bütçenin haksız rekabete yol açtığını iddia etti.

İyi Parti de şikayetçi

İyi Parti Genel Başkan Yardımcılarından Hasan Seymen de  İyi Parti’nin 'ayrıca bir haksızlığa uğradığını' iddia etti. İyi Parti’nin 24 Haziran 2018’te mecliste grup kurduğunu hatırlatan Seymen, 2018’in Haziran ve Aralık ayına ait bütçe yardımının kendilerine yapılmadığını belirtti. Bu konuda hem Cumhurbaşkanlığı’na hem de Maliye’ye başvurduklarını ancak yanıt alamadıklarını belirtti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:25
  1. Adana
  2. 31 Mart yerel seçimleri
  3. AK Parti
  4. CHP
  5. MHP
  6. HDP

YORUM YAZ

  • M.ÇiftçiM.Çiftçi8 dk önce
    Editörden: Düzeltme yapılmıştır. Teşekkür ederiz.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Samsun'daki DEAŞ operasyonu
  1. Samsun'daki DEAŞ operasyonu
  2. Kadim dostlar bir arada
  3. Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray
  4. ÖSO Münbiç'in kapısına dayandı!
  5. Bursa'da abi-kardeş kavgası kanlı..
  6. "Bu sanat bizimle birlikte mezara..
  7. Lifecell Tech Drone Ligi şampiyonları..
  8. Canlı yayında açıkladı! 'Robinho..
  9. "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında..
  10. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
  11. Müjdat Gezen gözaltına mı alındı?
  12. Azerbaycan'da Nuri Paşa Kütüphanesi..
  13. Ata yadigarı cami yeniden ayağa..
  14. SON DAKİKA! ÖSO birlikleri Münbiç'e..
  15. Fiat 500F New York MoMA'da sergilenecek
  16. Tarihi Kadıkalesi'nde 8 asırlık pati..
  17. Avrupa borsaları
  18. Kenan Sofuoğlu'nun "muhteşem üçlüsü"
  19. Müjdat Gezen hakkındaki soruşturma
  20. Kreatinin klirensi nedir neden yükselir?
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
"Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
"Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"

Günün Karikatürü

23 Aralık 2018
ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor