Kandil'in partisi HDP'ye hazineden 92 milyon TL seçim yardımı!

31 Mart yerel seçimlerine hazırlanan muhalefet partileri hazineden yardımlarını yetersiz buluyor.

5 partinin aldığı rakamlar

Bütçe rakamlarına göre devlet yardımlarında AK Parti'nin kasasına yaklaşık 335 milyon lira aktarılırken, CHP’ye 178 milyon 564 bin lira, HDP’ye 92 milyon 238 bin lira, MHP'ye 87 milyon 508 bin lira ödenecek. İYİ Parti'ye de 78 milyon 520 bin lira verilecek.

CHP ve HDP beğenmedi

CHP ve HDP'liler bu paraların hem az olmasından şikayetçi hem de AK Parti'ye daha fazla verilmesinden. DW Türkçe'ye konuşan CHP Adana milletvekili Burhanettin Bulut, bu bütçenin haksız rekabete yol açtığını iddia etti.

İyi Parti de şikayetçi

İyi Parti Genel Başkan Yardımcılarından Hasan Seymen de İyi Parti’nin 'ayrıca bir haksızlığa uğradığını' iddia etti. İyi Parti’nin 24 Haziran 2018’te mecliste grup kurduğunu hatırlatan Seymen, 2018’in Haziran ve Aralık ayına ait bütçe yardımının kendilerine yapılmadığını belirtti. Bu konuda hem Cumhurbaşkanlığı’na hem de Maliye’ye başvurduklarını ancak yanıt alamadıklarını belirtti.