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CHP'nin sayesinde Meclis'e giren HDP'ye hazineden 70 milyon!

CHP'nin oylarıyla Meclis'e taşınan terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı, devletten yaklaşık 70 milyon liralık yardım almaya hak kazandı.

28 Haziran 2018 Perşembe 08:47
CHP'nin sayesinde Meclis'e giren HDP'ye hazineden 70 milyon!

24 Haziran'da sandık başına giden Türkiye, seçimini Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Türkiye'de her iki kişiden birinin oyunu olarak seçimlerden zaferle ayrılan Erdoğan, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı tarihe geçti.

CHP-KANDİL İTTİFAKI

Erdoğan karşısında birleşen muhalefet partileri, bu zafere engel olmak için elinden geleni yaptı. Öyle ki, Kandil tarafından yönetilen terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile CHP arasında açık bir sandık ittifakı yapıldı.

Doğu illerinde kayıplar yaşayan HDP, Batı'da CHP'den gelen emanet oylarla barajı aştı.

HAZİNEDEN KİM NE KADAR ALACAK

Genel seçimlerde yüzde 10 barajını aian 4 parti, önümüzdeki yılın bütçesinden 669 milyon 668 bin lira Hazine yardımı alacak.

KANDİL'İN PARTİSİNE 72 MİLYON LİRA

Mart ayında yapılacak yerel seçimler nedeniyle ikiye katlanan yardımlardan AK Parti'ye 291 milyon lira gidecek.

Seçimlerde yüzde 11,7 oranına yükselen HDP ise 72 milyon liranın sahibi olacak.

Hazine'den MHP'ye 70 milyon lira, İyi Parti'ye ise 68 milyon lira aktarılacak.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 08:47
  1. hazine
  2. hdp
  3. chp
  4. iyi parti
  5. mhp

YORUM YAZ

  • haydahayda16 sa önce
    reis bir yasa çıkar ip ve hdp üçün birirni alsın...
  • vatandaşvatandaş19 sa önce
    Verin verin.Onlar da PKK ya aktarsın.Terör örgütünün finans gelirlerini kurutmak için uğraşsın devlet., bir yandan da chp , pkkyı meclise soktu. Yazıklar olsun chp ye....
  • cCccCc20 sa önce
    Ne kadar hdpli ve buna destek veren chp li varsa Rabbim Kahru perişan etsin. Zehir zıkkım olsun.
  • diyarıbekirlidiyarıbekirli19 sa önce
    Terör örgütüne aktarılan her kuruş denetim altında olmalıdır. Aksi taktirde bu paralar can çekişen örgüte cansuyu olabilir.
  • AliAli19 sa önce
    Terör örgütlerine yardım ve yataklık yapanlar da teröristtir.ister seçimle meclise girsin isterse dağda olsun...inş.kıyamet gününde bunu yapanlardan hakkımı istiyeceğim
  • emre durusoyemre durusoy20 sa önce
    vermeyin kardeşim vatan haini pkklı çocuk katilleri nasıl olur böyle bi yardım yapılır askerimize polisimize öğretmenimize mermi olarak dönüyor şehitlerimiz oluyor derhal iptal edilsin chp lanet olsun sana
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