HDP’ye Diyarbakır 'da soğuk duş: Bayraklardan kalabalığı göremiyorum HDP’nin Diyarbakır’da düzenlediği mitinge katılım olmadı. Kalabalığın azlığından yakınan Pervin Buldan "Bayraklardan kalabalığı göremiyorum" yorumunda bulundu.

HDP’nin Diyarbakır’da Dicle ve Hani ilçelerinde düzenlediği mitinge vatandaşlar ilgi göstermedi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Dicle ve Hani ilçelerinden düzenlenen mitingdeki katılımın az olduğundan yakınarak, baskıdan dolayı katılımın az olduğunu savundu. "Bayraklardan kalabalığı göremiyorum" HDP’nin Dicle’de ki mitinginde kalabalığın az olduğunu gören HDP’liler, mitinge gelen yaklaşık 200 kişiyi bayraklarla donattığı meydana aldı. Partililere hitap eden Buldan, katılımın az olduğunu görmezden gelinerek, “Bayraklardan kalabalığı göremiyorum.” dedi. Hani ilçesinde de, Buldan’ın seçim otobüsüyle mitingi yaptığı alana gelmesinden sonra dronla görüntülenen alanda çok az katılımın olduğu gözlendi.

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