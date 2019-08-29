HDP’ye ders veren Soylu’ya yeni operasyon mu?!?

Serdar Sav/İstanbul

Evet Mardin, Van, Diyarbakır belediyelerinin terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları ayan beyan ortadayken, bu ülkenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla bu sözde belediye başkanları görevden alındı.. Tabii böylesi bir görevden alma sonrasında demokrasi havarileri meydanı çıktı...

Ve milli iradeye saygısızlık naraları atmaya başladı.. Tabii bununla da yetinmeyip, şimdi terör örgütlerinin ümüğünü sıkan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya deyim yerindeyse bel altında vurarak itibarsızlaştırma operasyonları artık devrede.. Kendini bu ülkenin savunucusu zanneden paçavra Cumhuriyet gazetesinin yaptığı tesbih haberini görünce de aslında şaşırmadım.. Çünkü bunlar her defasında ellerinde materyal kalmayınca yaptıkları bilindik numaralar...

Ahmet Hakan’a konuşan Bakan Soylu da, “bunların hepsi alçaklık ve iftiradan ibaret” derken, muhatabına, “Sen bunlara televizyon ekranından saz çaldırıyordun, hatırladın mı?” diye de sormadı.. Ama ben yine de, Soylu’nun sözleri karşısında, iftira atanların girdiği ruh halini merak ediyorum doğrusu?!? HDP’yle kan kardeşi olan bu tür yayın organları aslında layık oldukları sonu kendileri hazırlıyorlar da haberleri yok ne dersiniz?!?