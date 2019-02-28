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HDP'li Alaeddin Erdoğan için yapılan itiraz reddedildi

Mersin İl Seçim Kurulunun,HDP'nin Akdeniz İlçesi Belediye Başkan adayı Alaeddin Erdoğan'ın aday olamayacağına yönelik yapılan itirazı geri çevirdi.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:59
HDP'li Alaeddin Erdoğan için yapılan itiraz reddedildi

Mersin İl Seçim Kurulunun,  HDP'nin Akdeniz İlçesi Belediye Başkan adayı Alaeddin Erdoğan'ın aday olamayacağına ilişkin karara yapılan itirazı reddettiği bildirildi.

İl Seçim Kurulu, daha önce "terör örgütü propagandası yapma" suçundan mahkumiyeti bulanan  Erdoğan'ın Akdeniz İlçe Seçim Kurulunca aday olamayacağına yönelik verdiği karara yapılan itirazı dün sonuçlandırdı.

Oy birliğiyle karar alındı

Seçim Kurulu, 2016' yılında Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "terör örgütü propagandası yapma" suçundan yargılanan Erdoğan'ın, aldığı 10 ay hapis cezasının 6 bin lira adli para cezasına çevrilmesine rağmen mahkumiyetin, "terör propagandası suçundan" verilmesi nedeniyle itirazları oy birliğiyle reddetti.

Karar gereği Alaeddin Erdoğan belediye başkanı adayı olamayacak.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:59
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