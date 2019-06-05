HDP'ye bayram ziyaretleri

ANKARA (AA) - Siyasi partiler arasındaki bayramlaşma programları kapsamında CHP, DSP ve Saadet Partisi heyetleri HDP'yi ziyaret etti.

HDP Genel Merkezi'ne gelen heyetleri İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ile Adana Milletvekili Kemal Pekgöz ağırladı.

Hüda Kaya; Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Eda Yüksel'den oluşan CHP heyetini kabulde, Ramazan Bayramı'nın ülke için hayırlar getirmesini diledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya da 82 milyonun barış içinde yaşamasını hedeflediklerini belirterek, "Bir sonraki bayramda, siyasi partiler arasında ayrımın yapılmadığı, samimi duygularla kucaklaşmanın olduğu süreçler mutlaka olacak." dedi.

- DSP heyetinin ziyareti

Genel Başkan Yardımcıları Dilara Tambova ve Ahmet Hidayet Bektaş ile Parti Meclisi Üyesi Metin Oktay'dan oluşan DSP heyeti de HDP'yi ziyaret ederek bayramlaştı.

Hüda Kaya, bayramlarda insanların kaynaşması, birbirlerini anlaması ve yakınlaşması gerektiğini ifade etti.

Tambova da teknolojinin her geçen gün geliştiği bir ortamda gençlerin kültürel birikimlerden uzaklaştığına işaret ederek, bayramların yaşatılmasının önemini vurguladı.

- Saadet Partisi heyetinin ziyareti

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ve Gençlik Kolları Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Vahit Arık'tan oluşan Saadet Partisi heyeti de HDP'ye ziyarette bulundu.

Bitmez, Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek "Kürt, Türk, Abaza, Boşnak, Çerkez, Alevi, Sünni bütün insanlığa ramazan ayının ve bayramın hayırlar getirmesini diliyoruz. Bu ülkede bütün insanların eşit olduğu, kardeşlik ve barışın hakim olduğu düzen için çalıştık. Bundan sonra da hepimizin hayrına olan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda da bütün partilerle iş birliği bizim siyasi geleneğimiz." diye konuştu.