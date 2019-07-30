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HDP'nin hizmet suikastini Savcı Sayan ifşa etti!

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Doğu illerinde büyük başarı elde etmesi hizmet düşmanı HDP'lileri rahatsız etti. HDP'nin provokatörleri Ağrı'da AK Parti'li belediyenin hizmetlerini sabote etmek için düğmeye bastı. HDP'nin bu hizmet suikastini Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ifşa etti.

30 Temmuz 2019 Salı 10:46
HDP'nin hizmet suikastini Savcı Sayan ifşa etti!

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti özellikle Doğu illerinde büyük bir çıkış yakaladı. AK Parti, HDP'nin bir önceki seçimde kazandığı 3 ilde kazanmayı başardı. Buna göre Şırnak'ta AK Parti'nin adayı Mehmet Yarka, Ağrı'da Savcı Sayan ve Bitlis'te Nesrullah Tanğlay yerel seçimlerde kazanan isimler oldu. AK Parti'nin Doğu illerindeki bu çıkışı HDP'li hizmet düşmanlarını rahatsız etti ve provokatörlerini harekete geçirdi.

Hizmet suikastine başladılar

Doğu illerinde kaybettikleri belediyeler sebebiyle 31 Mart'ın kuyruk acısını yaşayan HDP'liler, AK Parti'nin hizmetlerini sabote etme peşine düştü. Ağrı'da HDP'li provokatörler, çöp konteynerleri çevresinde kasıtlı olarak görüntü kirliliği yarattı, kimi konteyner dışarısına çöp atarken kimileri de konteynerleri devirerek çöpleri etrafa saçtı.

"Siz onursuzları yenmeye kararlıyız"

HDP'lilerin bu provokasyonu Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı isyan ettirdi. Savcı Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın...Siz onursuzları yenmeye kararlıyız...Önünüzde diz çökmeyeceğiz..Ama sizi dize getireceğiz..." ifadelerini kullandı.

Emek sömürüsü yapanlardan emekçiye zulüm!

Her fırsatta "emek" kavramı üzerinden sözde işçi haklarını koruduğunu iddia eden HDP'nin bu provokasyonunun pisliğini temizlemek yine emekçi belediye çalışanlarına düştü.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:46
  1. Şırnak
  2. Bitlis
  3. Ağrı
  4. AK Parti
  5. Savcı Sayan

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