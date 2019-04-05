Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından HDP'nin skandal kutlamasına soruşturma Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kesin olmayan sonuçlara göre, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ile ilçe belediye başkanlarının katıldığı, skandal seçim kutlamasına ilişkin soruşturma başlattı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kesin olmayan sonuçlara göre, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ile ilçe belediye başkanlarının katıldığı, terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü sözde marş okunan, ölen teröristler için "saygı duruşunda" bulunulan kutlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

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