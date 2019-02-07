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HDP'nin skandal aday tanıtımına soruşturma açıldı

Kandil'in partisi HDP'nin Mardin'de düzenlenen ve terör örgütü PKK’nın sözde marşının okunduğu aday tanıtım toplantısına yönelik soruşturma açılırken, 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

07 Şubat 2019 Perşembe 15:02
HDP'nin skandal aday tanıtımına soruşturma açıldı

HDP tarafından 30 Ocak'ta bir düğün salonunda düzenlenen, ölen PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunulan, terör örgütünü ve teröristleri övücü mahiyette marş söylenen belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına ilişkin, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, aralarında HDP İl Eş başkanları Ali Sincar ve Eylem Amak'ın da bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Düzenlenen operasyonda yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, HDP İl Eş Başkanı Sincar'ın da aralarında bulunduğu bazı zanlıların yakalandığı öğrenildi.

HDP tarafından Mardin'de, 30 Ocak'ta aday tanıtım toplantısı gerçekleştirilmişti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Mardin milletvekilleri Mithat Sancar, Pero Dundar, Ebrü Günay, Tuma Çelik, HDP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk ile adaylar ve partililerin katıldığı toplantıda, ölen PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunulmuş, terör örgütünü ve teröristleri övücü mahiyette marş söylenmişti.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 15:02
  1. Mardin
  2. HDP
  3. HDP mardin aday tanıtım toplantısı
  4. soruşturma

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