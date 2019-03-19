HDP'nin Siirt mitingi HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli:- "Oyumuza, irademize sahip çıkacağız"

SİİRT (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Oyumuza, irademize sahip çıkacağız." dedi.

Partisince Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılan Temelli, seçimlere kısa bir süre kaldığını, kalan zamanın iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İktidara geldiklerinde kentlerde bütçeleri halkla birlikte belirleyeceklerini ifade eden Temelli, belediye başkanı ve meclis üyeleriyle katılımcı belediyecilik anlayışı içinde hareket edeceklerini belirtti. Temelli, şöyle konuştu: "Halkımızla birlikte bütçeyi oluşturacağız. İhtiyaçlarımızı birlikte, önceliklere göre değerlendireceğiz. Siyaset toplumun beklentilerini karşılamaktır. Toplumla birlikte çözüm üretmektir. HDP bunu başarmıştır, HDP tıkanan Türkiye'nin önünü açmıştır. Birileri diyor ki 'HDP'nin oyu haramdır.' Bizim oyumuz anamızın ak sütü gibi helaldir. 31 Mart'a kadar 7 gün 24 saat çalışacağız. Hakikatin sesini, HDP'nin sesini bu yanlışlara karşı her yere taşıyacağız. Oylarımıza, sandıklarımıza sahip çıkacağız. Hepimiz müşahit olacağız. Oylarımızı çaldırtmayacağız. Sandığa gittiğimizde bu adaletsizliği son vereceğiz. Oylarımıza, sandıklarımıza sahip çıkacağız."

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