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HDP'nin seçim vaadi bakın! PKK heykellerini yeniden dikeceklermiş

CHP ve İYİ Parti'nin ittifak kurduğu terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, teröristlerin heykel ve anıtlarının yeniden inşa edilmesini seçim vaadi olarak sundu.

17 Mart 2019 Pazar 09:37
HDP'nin seçim vaadi bakın! PKK heykellerini yeniden dikeceklermiş

Diyarbakır Seçim Bildirgesi toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin vaatlerini açıkladı.

CHP ve İyi Parti'nin desteğini alan HDP'nin vaatleri arasında en çok dikkat çeken ise  kayyım döneminde yapılanların eski haline getirilmesi oldu.

HDP'nin yıkım vaatleri

Kayyım tarafından yıkılan PKK'lı teröristlere ait olan heykel ve anıtları tekrardan yaptırmayı vadeden HDP'liler, teröristlerin adlarının yeniden park, bahçe ve sokaklara verilmesi için çalışacaklarını da ifade etti.

Öte yandan, kayyumların şehre kazandırdığı birçok park ve bahçeleri de yıkacaklarını belirttiler.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 09:37
  1. Diyarbakır
  2. pkk
  3. HDP
  4. Sezai Temelli

YORUM YAZ

  • BekirBekir22 dk önce
    Devlet buyuklerimiz ne bekliyor bu itleri niye iceri atmiyor....Allah rizasi icin bu kopekleri iceri tikip bu miiletin parasini yedirmeyin bu kansizlara....
  • BOYCOTT ISRAELBOYCOTT ISRAEL28 dk önce
    Oglum Sezai seni yildizlariniz bekliyor biraz acele et..!
  • Hdpkk yok olacakHdpkk yok olacak29 dk önce
    Hata bunlarda değil hata bu ermeni namussuzlara oy veren kürt kardeşlerimiz de. Bu kadar mı körsünüz?
  • TuranTuran35 dk önce
    O heykel ve anıtlar akp iktidarında yapılmıştı değil mi.
  • Eyup Eyup 40 dk önce
    Her zaman ölene kadar iddia ederimki Türkiye de gerçekten hükümet yok. Bu her dönemde böyle olmuştur.Kanunlar ve Anayasa sadece zenginleri ve namusuzlari korumak ve fakirleri ezmek için vardır. Düşünün almanya ingilterede binlerce askerini pusuya düşürüp hunharca şehit edip sonrada devlete orta parmak sallayarak siyaset yapıp terörist heykeli dikeceksin.Vallahi adamın anasının Eminönünden girip Karaköyunden çıkarlar o ülkelerde. Türkiye pısırık olduğundan hiç terörü bitmiyor.
  • ÖzkanÖzkan1 sa önce
    Bu yav..kları yasaklayın!!!

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