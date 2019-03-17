HDP'nin seçim vaadi bakın! PKK heykellerini yeniden dikeceklermiş

Diyarbakır Seçim Bildirgesi toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin vaatlerini açıkladı.

CHP ve İyi Parti'nin desteğini alan HDP'nin vaatleri arasında en çok dikkat çeken ise kayyım döneminde yapılanların eski haline getirilmesi oldu.

HDP'nin yıkım vaatleri

Kayyım tarafından yıkılan PKK'lı teröristlere ait olan heykel ve anıtları tekrardan yaptırmayı vadeden HDP'liler, teröristlerin adlarının yeniden park, bahçe ve sokaklara verilmesi için çalışacaklarını da ifade etti.

Öte yandan, kayyumların şehre kazandırdığı birçok park ve bahçeleri de yıkacaklarını belirttiler.