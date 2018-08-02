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HDP'nin milletvekili adayı terör propagandası yapmaktan cezaevine gönderildi

HDP'nin Bingöl'den ikinci sıra milletvekili adayı olan Aksoy, terör propagandası yapmak suçundan tutuklandı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 20:56
HDP'nin milletvekili adayı terör propagandası yapmaktan cezaevine gönderildi

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin Bingöl'den ikinci sıra milletvekili adayı olan Nihat Aksoy'u terör propagandası yapmak suçundan gözaltına aldı. 

Sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle emniyette ifadesi alınan şüpheli Aksoy adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Aksoy "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 20:56
  1. Bingöl
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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