HDP'nin milletvekili adayı, terör örgütü PKK'dan tutuklandı

7 Haziran 2015 seçimlerinde Gaziantep'te HDPmilletvekili adayı olan ve daha önce Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (MAREV) başkanlığı da yapan Osman Demirci, Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.