HDP'nin milletvekili adayı, terör örgütü PKK'dan tutuklandı
Gaziantep'te yaşayan Mardinli iş adamı ve HDP'den milletvekili adayı olan Demirci, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.19 Nisan 2018 Perşembe 13:55
7 Haziran 2015 seçimlerinde Gaziantep'te HDPmilletvekili adayı olan ve daha önce Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (MAREV) başkanlığı da yapan Osman Demirci, Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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