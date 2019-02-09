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HDP'nin Mersin mitingi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli:- "Kentlerimizi kadınların kenti yapacağız. Kadın mücadelesini yükselteceğiz. Eşit temsiliyete dayalı kentler var edeceğiz"

09 Şubat 2019 Cumartesi 18:07
HDP'nin Mersin mitingi

MERSİN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Kentlerimizi kadınların kenti yapacağız. Kadın mücadelesini yükselteceğiz. Eşit temsiliyete dayalı kentler var edeceğiz." dedi.

Temelli, partisinin Mersin'deki eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yanında düzenlediği açık hava toplantısındaki konuşmasında, yerel demokrasiyi inşa etmeyi hedeflediklerini belirterek, yerinden yönetim anlayışıyla halkın yönetimlere direkt katıldığı bir seçenek sunduklarını söyledi.

Bazı kentlerde belediye başkan adayı çıkartmadıklarını anımsatan Temelli, "HDP, Türkiye'nin batısında da büyükşehirlerde de aday çıkarmayarak demokrasi güçlerinin, emekçilerin, kadınların siyaset yapma hakkına olanak sağlıyor." ifadesini kullandı.

Bazı siyasi partilerin kadınları siyasetten ve sosyal hayattan dışladığını öne süren Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kentlerimizi kadınların kenti yapacağız. Kadın mücadelesini yükselteceğiz. Eşit temsiliyete dayalı kentler var edeceğiz. Belediye başkanlıkları açıklandı. Kadın aday sayılarına baktığınızda nasıl bir erkek egemen anlayışın var olduğunu görürsünüz. Bir onlara bakın bir de HDP'ye bakın. HDP, kadınların partisidir, HDP bu mücadeleyi kadınlarla var etti, kadınlarla yoluna yürümeye devam edecektir."

Toplantıya bazı HDP'li milletvekilleri de katıldı.


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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 18:07
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