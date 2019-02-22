HDP'nin Meclis başkan aday Serpil Kemalbay oldu Terör örgüt PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, TBMM Başkanlığına aday gösterdi.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Meclis Başkanı adayı oldu. Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ve bir grup partili milletvekiliyle beraber, Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'ı makamında ziyaret etti. Fatma Kurtulan, Pekgözegü'nün aday olarak gösterilmesine ilişkin dilekçeyi, Geçici Meclis Başkanı Celal Adan'a teslim etti.

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