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HDP'nin Meclis başkan aday Serpil Kemalbay oldu

Terör örgüt PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, TBMM Başkanlığına aday gösterdi.

22 Şubat 2019 Cuma 16:32
HDP'nin Meclis başkan aday Serpil Kemalbay oldu

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Meclis Başkanı adayı oldu.

Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ve bir grup partili milletvekiliyle beraber, Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'ı makamında ziyaret etti.

Fatma Kurtulan, Pekgözegü'nün aday olarak gösterilmesine ilişkin dilekçeyi, Geçici Meclis Başkanı Celal Adan'a teslim etti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:32
  1. İzmir
  2. HDP
  3. Serpil Kemalbay Pekgözegü
  4. TBMM Başkanlığı
  5. Celal Adan
  6. Fatma Kurtulan

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