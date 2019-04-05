HDP'nin kutlamasındaki terör propagandasına soruşturma

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, kesin olmayan sonuçlara göre, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ile ilçe belediye başkanlarının katıldığı, terör örgütü PKK ve teröristleri övücü sözde marşın okunduğu, ölen teröristler için "saygı duruşunda" bulunulduğu kutlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Başsavcılık, dün HDP tarafından il binasında gerçekleştirilen toplantıda silahlı terör örgütü ve teröristleri öven sözde örgüt marşının okunması, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulması, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılması ve terör örgütü ile teröristleri öven söylemlerde bulunulması nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılıkça, kesin olmayan sonuçlara göre, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mızraklı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen hakkında terör suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dün gerçekleştirilen program tüm yönleriyle incelemeye alındı.