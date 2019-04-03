HDP’nin itirazı reddedildi Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Muş Belediye Başkanlığı için yaptığı itiraz İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından reddedildi.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Muş Belediye Başkanlığı için yaptığı itiraz İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından reddedildi.

HDP, 31 Mart’ta Muş’ta yapılan mahalli idareler seçimleri için 1 Nisan ve 2 Nisan 2019’da İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. HDP’nin itirazını inceleyen İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, kurul kararı ile itirazı reddetti.

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