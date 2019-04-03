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HDP’nin itirazı reddedildi

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Muş Belediye Başkanlığı için yaptığı itiraz İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından reddedildi.

03 Nisan 2019 Çarşamba 01:39
HDP’nin itirazı reddedildi

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Muş Belediye Başkanlığı için yaptığı itiraz İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından reddedildi.


HDP, 31 Mart’ta Muş’ta yapılan mahalli idareler seçimleri için 1 Nisan ve 2 Nisan 2019’da İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. HDP’nin itirazını inceleyen İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, kurul kararı ile itirazı reddetti.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 01:39
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