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İstiklal Marşı okunuyor; HDP sıraları yine boş

27. Dönem için toplanan Meclis'te, HDP Eş Genel Başkanı Buldan ve ekibi İstiklal Marşı okunduktan sonra Meclis'e giriş yaptı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:14
İstiklal Marşı okunuyor; HDP sıraları yine boş

TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. TBMM Genel Kurulu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İP Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı.

HDP YİNE ORTALIKTA YOK

İstiklal Marşı okunduğu sırada HDP sıralarının en önü boştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve ekibi İstiklal Marşı'nın okunmasının hemen ardından Genel Kurul'a giriş yaptı.

Milletvekillerinin ant içmesi için toplanan Genel Kurul'da, Başkanlık Divanı'nda Meclis'in en genç milletvekillerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel görev aldı.

ERDOĞAN DA TÖRENDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birleşim açılırken locadaki yerini aldı. Erdoğan'a, TBMM Başkanlığı görevini devreden İsmail Kahraman, TBMM Geçici Başkanvekili olarak AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü eşlik etti. Genel Kurul'da daha sonra İstiklal Marşı okundu.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:14
  1. Kastamonu
  2. İstanbul
  3. Gaziantep
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. TBMM
  7. Hdp
  8. İstiklal Marşı
  9. Pervin Buldan

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