HDP'nin il ve ilçe örgütlerine soruşturma Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Başsavcılığı HDP'nin il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma başlattı. Ayrıntılar geliyor...

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