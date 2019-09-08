HDP'nin il ve ilçe örgütlerine soruşturma

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma başlatıldı.
08 Eylül 2019 Pazar 18:07
Diyarbakır Başsavcılığı HDP'nin il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma başlattı.
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