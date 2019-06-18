0553 313 94 23

HDP’nin gençlik meclisine PKK operasyonu

Adana polisi tarafından bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 zanlının HDP tarafından oluşturulan gençlik meclisi üyeleri olduğu ortaya çıktı.

18 Haziran 2019 Salı 09:07
HDP’nin gençlik meclisine PKK operasyonu

Adana polisi tarafından bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 zanlının HDP tarafından oluşturulan gençlik meclisi üyeleri olduğu ortaya çıktı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın ‘gençlik yapılanması’ içerisinde yer aldıkları değerlendirilen 7’si 18 yaşından küçük suça sürüklenen çocuk olmak üzere 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda dün şafak vakti Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Antalya, Niğde ve Mardin’de düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheliyi gözaltına aldı.


Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından 2 yıl önce oluşturulmaya başlanan ve 11 Haziran günü HDP Eş Başkanı Sezai Temelli’nin katılımıyla Ankara’da oluşumu tamamlanan gençlik meclisi üyesi oldukları öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında HDP Adana Gençlik Mecslisi Üyesi İl Temsilcisi M.D., mahalle sorumlularının da olduğu öğrenildi. Zanlıların PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütsel pankart ve afiş asıp duvarlara yazı yazarak terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgüt adına yasadışı meşaleli yürüyüş yapma, el yapımı patlayıcı ile havai fişekli saldırı eylemlerinde bulundukları ve organize ettikleri ileri sürüldü. Hatta zanlıların bir süre önce bir jandarma özel hareket uzman çavuşun evine saldırıyı da planlayıp gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Polisin Türkiye’de ilk kez bu yapılanmaya karşı yaptığı operasyonda baskın yaptığı evlerde aramalarda ise 71 gram esrar, 655 gram patlayıcı, 281 ateşleme fitili, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 5 pompalı tüfek ve örgütsel dokuman ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel)Motosikleti çaldılar, sahibini arayıp para istediler
    1. (Özel)Motosikleti çaldılar, sahibini..
    2. Yağmur sonrası yoğun temizlik
    3. Camiler çocuk sesiyle şenlendi
    4. Sayıştay: "Sayıştay raporlarında,..
    5. Sayıştay: "Raporlardaki önerilerden..
    6. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    7. “Havuz ve deniz göz enfeksiyonlara..
    8. (Özel) "Evladımız unutulmamış, büyük..
    9. İsrail güçleri 9 Filistinliyi..
    10. Kartepe’de heyecan dolu Off-Road..
    11. Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü
    12. Döviz kurları
    13. Bir ailenin çöp seferberliği
    14. (Özel) Şizofreni hastası genç kadına..
    15. NASA’ya Türk damgası
    16. Denizli’de trafik kazası: 6 yaralı
    17. Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha..
    18. Bursa merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
    19. Gevaş’ta hain tuzak: 3 korucu yaralı
    20. Sayıştay'dan İmamoğlu'na yalanlama!
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!