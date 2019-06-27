HDP'nin Diyarbakır mitingindeki patlamaya ilişkin dava Diyarbakır'da, 7 Haziran 2015'teki milletvekili genel seçimi öncesinde düzenlenen mitingde 4 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı iki patlamaya ilişkin yargılanan 5 sanığın duruşması görüldü

ANKARA (AA) - HDP'nin 7 Haziran 2015'teki milletvekili genel seçimi öncesi Diyarbakır'da düzenlediği mitingde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı iki patlamaya ilişkin 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledilen davanın, Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında, tutuklu sanık Orhan Gönder, bazı müşteki yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Mustafa Kılınç ve İsmail Korkmaz da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Sanık İsmail Korkmaz, avukatının beyanına katıldığını belirterek, tahliyesini talep etti. Sanık Mustafa Kılınç ise yaklaşık 5 yıldır tutuklu olduğunu ve olayla ilgili bilgisinin olmadığını savunarak, tahliye talebinde bulundu. Sanık Orhan Gönder ise suçsuz olduğunu savunarak, iddiaları reddettiğini belirtti. Tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti. Davanın görülmesine, 25 Temmuz'da devam edilecek. - İddianame HDP'nin, 5 Haziran 2015'te, Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlediği seçim mitingindeki patlamalar sonucu 4 kişi ölmüş, 210 kişi yaralanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin Orhan Gönder, İsmail Korkmaz, Mustafa Kılınç, Burhan Gök ve İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler" listesinde "kırmızı kategoride" bulunan İlhami Balı hakkında dava açmıştı.

Diyarbakır'da açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilmişti. İddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "nitelikli öldürme", "nitelikli öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

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