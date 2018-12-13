HDP'nin Diyarbakır mitingindeki patlamaya ilişkin dava

ANKARA (AA) - HDP'nin 7 Haziran 2015'teki milletvekili genel seçimi öncesinde Diyarbakır'da düzenlediği mitingde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı patlamalara ilişkin 5 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.



Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledilen davanın Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında, tutuklu sanık Orhan Gönder, bazı müşteki yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Mustafa Kılınç, İsmail Korkmaz ve tutuksuz sanık Burhan Gök, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.



Mahkeme Başkanı İlhami Demirkoparan, önceki ara karar gereği istenilen bilirkişi raporunun dosyaya gelmediğini bildirerek, müşteki avukatlarına söz verdi.

Müşteki avukatı Özgür Erol, olayda kullanılan ve sanık Orhan Gönder'i getirdiği belirlenen sanık Mustafa Kılınç'ın kullandığı aracı kiralayan kişinin Uğur Gürcününoğlu olduğunu öne sürdü. Sanıklardan İsmail Korkmaz ile Burhan Gök'ün de bu kişiyle bağlantısı olduğunu savunan avukat Erol, Gürcününoğlu'nun tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Erol, tutuksuz sanık Burhan Gök'ün de kaçma ihtimali olduğunu ileri sürerek tutuklanmasını talep etti.

Avukat beyanın ardından, miting alanında patlayan bombayı bırakmakla suçlanan Orhan Gönder, söz alarak "Mağdur edildim. Olayla ilişkim yoktur. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.



Sanık İsmail Korkmaz da 4 yıldır tutuklu olduğunu belirterek, "Ben kaçakçıyım. Kaçak yolla sınırın dışına eleman götürürüm. Firari sanık İlhami Balı'nın polis tarafından arandığını bilmiyordum. Ben Ebubekir olarak bildiğim İlhami Balı'nın sınırın öbür tarafında kaçakçılık yaptığını biliyordum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Mustafa Kılıç'ın da tahliye talebinin ardından söz verilen cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Duruşmaya verilen kısa aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, müşteki avukatlarının talebi üzerine Uğur Gürcününoğlu'nun tanık olarak dinlenilmesine karar verdi. Ayrıca heyet tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırdı.

- İddianame



HDP'nin, 5 Haziran 2015'te Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlediği seçim mitingindeki 2 patlama sonucu 4 kişi ölmüş, açık kimliği belirlenen 210 kişi yaralanmıştı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin Orhan Gönder, İsmail Korkmaz, Mustafa Kılınç, Burhan Gök ve İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler" listesinde "kırmızı kategoride" bulunan İlhami Balı hakkında dava açmıştı. Diyarbakır'da açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilmişti.



İddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "nitelikli öldürme", "nitelikli öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.