0553 313 94 23

"HDP'nin değil, Kürt vatandaşlarımızın oyuna talibiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki:- "HDP'nin oylarına değil, Kürt vatandaşlarımızın oylarına talibiz. Biz özellikle PKK ile Kürt vatandaşları birbirinden çok net ayıran bir partiyiz"- "Devletin malının gözetildiği adil bir belediyecilik anlayışını hakim kılacağız"- "HDP ile CHP'nin bir anlaşmaları var. Önce bunu gizli tutmaya çalıştılar. Sonradan resimleri ortaya çıkınca mırın kırın ettiler. İYİ Parti'yi de küstürmemeye çalışıyorlar. Zor bir iş. Bir taraftan hem HDP ile pazarlık edeceksiniz, diğer taraftan da İYİ Parti'ye ayar vermeye çalışacaksınız"

01 Şubat 2019 Cuma 14:04
"HDP'nin değil, Kürt vatandaşlarımızın oyuna talibiz"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "HDP'nin oylarına değil, Kürt vatandaşlarımızın oylarına talibiz. Biz özellikle PKK ile Kürt vatandaşları birbirinden çok net ayıran bir partiyiz." dedi.

Özhaseki, Ankara Altınpark ANFA Salonu'nda düzenlenen "Muhtarlar Buluşması" programında Muhtarlar Konfederasyonu üyeleriylebir araya geldi. Programa AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin de katıldı.

Fatih Şahin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimlere ayrı önem verdiğini belirterek, "AK Parti belediyecilikte çığır açmış bir partidir. AK Parti belediyeciliği diye bir marka üretmiş bir partinin sembol isimlerden bir tanesi de Mehmet Özhaseki'dir. Ömrünü belediyeciliğe ve milletine adamış bir isimdir. Ankaramıza eserleriyle, projeleriyle damga vuracak bir isimdir." diye konuştu.

Mehmet Özhaseki de 21 yıllık belediye başkanlığı tecrübesi olduğunu vurgulayarak, Ankara için yapmayı planladıkları projelerle ilgili bilgi verdi.

Ankara'da "biz" kültürünün hakim olduğu belediyecilik anlayışını uygulayacaklarına işaret eden Özhaseki, seçildiği takdirde muhtarlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare içinde bulunacaklarını aktardı.

Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde tüm ihalelerin canlı yayınladığını hatırlatarak, "şeffaflığın" yönetimi döneminde en önemli konu olacağını vurguladı.

"Devletin malının gözetildiği" adil bir belediyecilik anlayışını hakim kılacaklarına değinen Özhaseki, Ankara'nın yürütülecek çalışmalarla tüm Türkiye'ye örnek olacağını kaydetti.

- "HDP'nin oylarına değil, Kürt vatandaşlarımızın oylarına talibiz"

Özhaseki, programın sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"Bazı AK Parti milletvekillerinden HDP'nin oylarına talibiz açıklaması geldi. Siz de HDP'nin oylarına talip misiniz?" sorusu üzerine, "HDP'nin oylarına değil, Kürt vatandaşlarımızın oylarına talibiz. Biz özellikle PKK ile Kürt vatandaşları birbirinden çok net ayıran bir partiyiz." yanıtını veren Özhaseki şunları söyledi:

"Güneydoğu'ya gidip 2,5 yıllık bakanlık sürecinde teröristlerin yıktığı, yaktığı evleri yapan birisiyim. Bakanlığımda en çok gittiğim yer herhalde Şırnak, Silopi ve Sur'dur. Vatandaş orada PKK'lı teröristlerin zulmü altında sesini hiç çıkaramamış. Orada vatandaşın evlerini siper haline getirmişler. Hatta onların çocuklarını da önde tutmuşlar ki askerler silah sıktığında çocuklar ölsün. Böyle bir vahşi grup var orada. Bu vahşi grubun siyasi sözcülüğünü yapanlara karşı çok kesin, net, ketum bir tavrımız var. Keşke bunu diğer partiler de söyleseler."

HDP'nin bazı şehirlerde aday çıkarmayacağına yönelik soruları da cevaplayan Özhaseki, "CHP ile bir anlaşmaları var. Önce bunu gizli tutmaya çalıştılar. Sonradan resimleri ortaya çıkınca mırın kırın ettiler. İYİ Parti'yi de küstürmemeye çalışıyorlar. Zor bir iş. Bir taraftan hem HDP ile pazarlık edeceksiniz, diğer taraftan da İYİ Parti'ye ayar vermeye çalışacaksınız." dedi.

Özhaseki, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Iğdır'da Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz" yönündeki açıklamasına ilişkin soruya ise "Herhalde ince bir siyasi atraksiyon yatıyor bunun altında. Ama teşekkür ederiz yine de. Güzel bir şey." yanıtını verdi.

- "Melih Bey stratejimizin bir parçası değil"

Melih Gökçek'in, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'a yönelik iddialarının hatırlatılması üzerine de Özhaseki, "Melih Bey 25 yıla yakın emek vermiş bir arkadaşımız. Yaptıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak biz AK Parti Genel Merkezi olarak seçim stratejisi izliyoruz. Melih Bey stratejimizin bir parçası değil. Melih Bey'e lütfen şunu söyle demiyoruz. Kendine has tarzı ve üslubuyla eğer doğru gördüğüne doğru, yanlış gördüğüne eğri diyorsa bu kendisinin takdiri. Bir şey diyemem." diye konuştu.

Öte yandan Özhaseki, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda Cihannüma Dayanışma ve İş Birliği Platformu üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 14:04
  1.  AK Parti
  2. 31 Mart 2019yerel seçimler
  3. ak parti ankara belediye başkan adayı mehmet özhaseki
  4. Muhtarlar Konfederasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ÖSYM Başkanı Aygün: "ÖABT'de soru sayısı 50'den 75'e çıkarıldı. Cevaplama süreleri de sözel alanlar için 120 dakika, sayısal alanlar için 150 dakika olacak."
    1. ÖSYM Başkanı Aygün: "ÖABT'de soru..
    2. ÖSYM Başkanı Aygün, Öğretmenlik Alan..
    3. Hareket halindeki araçta dans eden..
    4. THY, İstanbul Havalimanı'na taşınmaya..
    5. "AÜ'nün amiral gemisi: AÖF sistemi"
    6. "IMF konusunun gündeme getirilmesi..
    7. Kremlin Guaido'dan mektup gelirse..
    8. Ahmet Misbah Demircan'a için veda yemeği
    9. Fenerbahçe'nin yeni transferi TFF..
    10. 2018 yılında Kudüs’te yaşananlar
    11. Özhaseki: HDP'nin değil, Kürt..
    12. 98'lik Ali Rıza dedenin Cumhurbaşkanı..
    13. Ege Denizi'nde deprem!
    14. "HDP'nin değil, Kürt vatandaşlarımızın..
    15. Genç siber güvenlik uzmanları Cyber..
    16. Turizmcilerin bahanesi kalmayacak
    17. Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul..
    18. Türk Telekom’dan son çeyrekte 2,2..
    19. Market alışverişleri abonelik..
    20. Umre'ye akın var
    Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
    Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!