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HDP'nin büyükşehir belediye başkan adayına gözaltı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Yurdanur Güven gözaltına alındı.

19 Mart 2019 Salı 15:33
HDP'nin büyükşehir belediye başkan adayına gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Yurdanur Güven ile 7 HDP'li gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Yurdanur Güven'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında 'sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları' suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, saat 07.30'da operasyon başlattı. Operasyonda HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Yurdanur Güven ile A.K., E.Ş., H.İ.G. Edremit'te, A.Ö., E.A., V.K.D. Ayvalık'ta, T.Ö. de Bandırma'da gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suç unsuru taşıma ihtimali bulunan dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:33
  1. Yurdanur Güven
  2. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
  3. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
  4. HDP

YORUM YAZ

  • Yusuf SecmenYusuf Secmen27 dk önce
    Onlar için böylesi daha az acı !BB olduktan sonra Demirtaş'ın yanına gönderilmek de var ; KAYYUM var !

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