HDP'nin Batman mitingi

BATMAN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Yerellerde iktidara geleceğiz. Sadece kayyumları geri alarak değil, Bingöl'ü, Muş'u, Kars'ı da alarak yerellerde iktidara geleceğiz." dedi.

Temelli, partisince Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'ndeki nevruz alanında düzenlenen mitinge katıldı.



Halka hizmet için belediyelere talip olduklarını belirten Temelli, Batman ile gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin her yerinde insanların binlerce yıldır bir arada yaşadığını ifade eden Temelli, şöyle konuştu:

"Türk, Kürt, Ermeni, Süryanisi ile tıpkı Batman'da olduğu gibi. Türkiye'nin her yerinde bir arada yaşıyoruz ve biz bir arada yaşama irademizi güçlü bir şekilde ortaya koyduk. Buna tahammül edemeyenler halkı bölüyorlar, karşı karşıya getiriyorlar, düşmanlaştırıyorlar. Bunu da yine kendinden önceki dönemler gibi aynı anlayışla sürdürüyorlar. İşte 31 Mart'ta sonu gelen budur. Artık bu düşmanlığa izin vermeyeceğiz. Bu mücadelen asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Yerellerde iktidara geleceğiz. Sadece kayyumları geri alarak değil, Bingöl'ü, Muş'u, Kars'ı da alarak yerellerde iktidara geleceğiz."

- Miting sonrası olay



Miting sonrası Pazaryeri Mahallesi'nde lastik yakarak, yolu trafiğe kapatan grup polise taş attı. Polis, uyarılara rağmen dağılmayan grubu, tazyikli su sıkarak dağıttı.



