HDP’nin Bakırköy’deki Nevruz kutlamalarında gerginlik Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Bakırköy’deki Nevruz kutlamalarında gerginlik yaşandı.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Bakırköy’deki Nevruz kutlamalarında gerginlik yaşandı. Yasa dışı slogan atan şahıslar polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İstanbul Bakırköy Halk Pazarı’nda Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından düzenlenen 21 Mart Nevruz etkinlikleri olaylı geçti. Parti tarafından organize edilen kutlamaların bittiği sırada kalabalık arasından yasa dışı slogan atan ve ortamın gerilmesini sağlayan kişiler, gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen şahıslar emniyete götürüldü.

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