ANKARA (AA) - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "İP denen kripto yapının temsilcileri, TBMM çatısı altında bölücü başına 'sayın' diyen HDP'lilerle sözde kavga ediyor, sütre gerisinde seçim ittifakı çalışmaları yapıyor." iddiasında bulundu.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin, ülkenin geleceğini kendi siyasi ikbal hırslarına alet etmek isteyenlerin gündelik heveslerine alet olmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

İstismarı siyaset tarzı olarak benimseyen İYİ Parti'nin, "toplumu ilgilendiren ve MHP'nin seçim beyannamesine alıp TBMM'de takipçisi olduğu ve kanun teklifine dönüştürüp Meclis'e sunduğu" konuları, Meclis gündemine taşıdığını ve sonra "Bakın MHP, bize destek olmadı." dediğini belirten Büyükataman, şöyle devam etti:

"İP denen kripto yapının temsilcileri, TBMM çatısı altında bölücü başına 'sayın' diyen HDP'lilerle sözde kavga ediyor, sütre gerisinde seçim ittifakı çalışmaları yapıyor. O tartışmayı yapan kişi daha önce PKK'lı bir öğrenciyi ziyarete gitmedi mi? İP'nin başındaki zat, HDP'nin cezaevindeki liderine özgürlük istemedi mi? 'HDP Kürtlerin temsilcisi' diyen ve 'HDP barajı aşıyor aşıyor' diye canlı yayında beşlik simit gibi sırıtan bunlar değil miydi?Öbür taraftan 'İP'nin başı 2. tura kalırsa oyumuz ona' açıklaması yapan HDP değil miydi?

Partisinin mitinginde 'Keşke terörle nasıl mücadele edeceğinizi anlatsaydınız' diyen şehit yakınını dövdüren bu İP değil miydi? Türk milletinin aklıyla alay mı ediyorlar?"

MHP'nin siyasetinin yegane öznesinin Türk milleti olduğunu vurgulayan Büyükataman, "HDP ve FETÖ muhibi İP bunu çok iyi bilmektedir. MHP'nin saldırılara uğraması, sürekli olarak hedef yapılması boşuna değildir çünkü MHP hasımlığı bunların varlık sebebidir. Nezdimizde en ufak bir değeri olmayan bu yapının sözcüleri MHP ile yatıp kalkmaktadır. Her gün dillerinde ve gündemlerinde MHP ve MHP düşmanlığı vardır çünkü MHP demek, Türk milleti demektir." değerlendirmesinde bulundu.