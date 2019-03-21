0553 313 94 23

"HDP'liler kayyumlu seçim propagandası yapıyor"

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ:- "HDP'liler, 'siz bizi seçin yine kayyum atanır, yine kayyumdan hizmet alırsınız' propagandasını da yapıyor"

21 Mart 2019 Perşembe 13:10
"HDP'liler kayyumlu seçim propagandası yapıyor"

ERZURUM (AA) - Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, "HDP'liler, 'siz bizi seçin yine kayyum atanır, yine kayyumdan hizmet alırsınız' propagandasını da yapıyorlar." dedi.

Recep Akdağ, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde Cemiyet Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ve kentte görev yapan gazetecilerle sohbet etti.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Akdağ, İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında görevlendirme yapılan yerlerin, ekseriyetle HDP'den belediye başkanı seçilmiş ama yönetimlerini PKK'ya teslim etmiş belediyeler olduğunu söyledi.

Erzurum'un bazı ilçelerinde de belediyelere görevlendirme yapıldığını hatırlatan Akdağ, şöyle konuştu:

"Yani belediye başkanı var ama orayı Kandil'den atanan 20'li veya 30'lu yaşlarda birisi yönetiyor. Bu şuna yol açtı, ilçelerde hiçbir hizmet yapmadılar, çok farklı şeyler var, çok sayıda işçi alıp onlara dolgun ücretler gösterip, bunun küçük bir miktarını ona verip geri kalanını bu terör faaliyetlerine aktarma bile var. Böyle olunca buralarda hiçbir hizmet olmadı. Kayyumların gittiği yerlerde müthiş hizmetler oldu. Dolayısıyla bu sandığa olumlu yansıyacaktır. HDP'liler, 'siz bizi seçin yine kayyum atanır, yine kayyumdan hizmet alırsınız' propagandasını da yapıyor. Bu acayip bir çelişki, yani sen hizmet etmeyeceksen o zaman seni niye seçiyorum."

Akdağ, bölgeyi çok iyi bildiğini ifade ederek, PKK'nın baskısı ortadan kalktıkça HDP'nin bölgedeki etkinliğinin azaldığını belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:10
  1. Erzurum
  2. HDP
  3. Kayyum
  4. milletvekili
  5. Recep Akdağ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Çavuşoğlu’dan, Yunanistan Dışişleri Bakanına FETÖ çıkışı
    1. Bakan Çavuşoğlu’dan, Yunanistan..
    2. "Depremde 155'i ağır yaklaşık 355 ev..
    3. SAÜ’de Nano teknoloji konuşuldu
    4. Justinianus Köprüsü turizme açılacak
    5. Ankara’da yangın çıkan binada çocuklar..
    6. Sosyal Güvenlik Merkezleri 10 yaşında
    7. Selami Altınok, kumpas anını anlattı!..
    8. Afrika'yı değiştirecek anlaşma için 1..
    9. Serdivan Belediyesi E-Devlet..
    10. Kayserispor’da onlara izin yok
    11. Kütahya’da yaşlı nüfus oranı yüzde 12,6
    12. Doha metrosu 2022 Dünya Kupası için..
    13. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    14. FETÖ ve PKK 'Zillet İttifakı'nda..
    15. Kayseri’de 865 trafik kazasında 311..
    16. Türkiye'den Çekya'ya çok sert tepki!
    17. Siirt Üniversitesi personel alımları..
    18. Down sendromlu çocuklar vosvoslarla..
    19. Ankara'nın göbeğinde 'Fuhuş' rezaleti!..
    20. Bursa’da Nevruz coşkusu
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!