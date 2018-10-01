Terör sevici HDP'liler İstiklal Marşı'nı yine okumadı!
HDP, gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Kandil'in vekilleri, Meclis açılışı sırasında İstiklal Marşı'nın okunurken yine sessiz kaldı.01 Ekim 2018 Pazartesi 14:54
Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Meclis Genel Kurulu'nda gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi.
HDP İstiklal Marşı'nı okumadı!
24 Haziran'da CHP'den giden emanet oylarla Meclis'e girmeye hak kazanan HDP'li vekiller, Meclis'te düzenlenen özel oturumda İstiklal Marşı'nda sessizliğe büründü.
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