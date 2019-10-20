HDP'liler, 'evlenmemek için kaçtı' demişlerdi... Hacire annenin oğlu Mehmet Akar evlendi

Diyarbakır’daki ailelerin sembolü olan Hacire Akar’ın, “Evlenmemek için dağa çıktı” denilen oğlu Mehmet Akar evlendi.

Düğüne, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Diyarbakır Valisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve AKP İl Başkanı Süleyman Serdar Budak da katıldı.

Akar, Soğanlı köyünde düzenlenen düğünde Kader Akar ile hayatını birleştirdi.

Hacire Akar, 21 yaşındaki oğlu Mehmet Akar’ın HDP Diyarbakır il binasına girdikten sonra bir daha çıkmadığını ve dağa kaçırıldığını söylemişti.

PKK ajansı: Kendisi gitti

Dağdayken PKK’lı Mezopotamya Ajansı’na konuşturulan Mehmet Akar, “Beni kimse kaçırmadı. Evden çıkma nedenim, ailemin zorla evlendirilmem üzerine kurduğu baskılar. Beni zorla evlendirmeye çalışıyorlar. Kesinlikle evlenmeyeceğim. O nedenle evden çıktım ve bir daha da gitmeyeceğim. Halamın torunuyla evlendirmek istiyorlar. Ailemin baskısıyla, iradem dışında nişanlandırıldım. Ben kendisini aradım, nişanı attığımı söyledim” ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Akar, 24 Ağustos’ta Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp olmadığını bildirmişti. Mehmet Akar’ın ortaya çıkmasının ardından Hacire Akar HDP il binası önündeki eylemini sona erdirmişti.

Acılı ailelerin sembolü oldu

Anne Hacire Akar’ın, HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminden sonra oğlu 24 Ağustos’ta eve dönmüştü. Hacire Akar eyleminden sonuç alınca, çocukları kaçırılan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer de 3 Eylül’de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı. Eyleme şu an 50’nin üstüne aile eyleme devam ediyor.