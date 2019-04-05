HDP’li vekillere terör soruşturması

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen hakkında dün katıldıkları bir toplantı nedeni ile soruşturma başlattı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, dün HDP tarafından gerçekleştirilen bir toplantıda silahlı terör örgütünü ve teröristleri öven örgüt marşı okunması, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulması, PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılması ve terör örgütü ile teröristleri öven mahiyette söylemlerde bulunulması nedeniyle soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen hakkında terör suçundan başlatılan soruşturma kapsamında dün gerçekleştirilen toplantının tüm yönleriyle incelemeye alındığı öğrenildi.