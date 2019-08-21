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Hain her yerde hain! HDP'li vekiller yine Türkiye'yi kötüledi

Arjantin’e giden HDP'li Ebru Günay ile Garo Paylan ihanetlerine orada da devam etti. PKK’yı savunan terör sevici vekiller Türkiye’de azınlıkların öldürüldüğü iftirasını attı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 07:24
Hain her yerde hain! HDP'li vekiller yine Türkiye'yi kötüledi

Latin Amerika ziyareti kapsamında Arjantin'e gelen HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, yerel basına açıklamalar yaptı.

Günay'dan yalan üstüne yalan

Clarin gazetesine konuşan ikiliden Günay, "Azınlık olup da Erdoğan'a karşı olan herkes, sonunda hapse girebilir, işkence görebilir ve öldürülebilir. Kaç yaşında olduğu veya hangi etnik kökene mensup olduğu hiç mühim değil." iddiasında bulundu.

Teröristler tehlike değilmiş

Günay, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'yı savunarak, "Kürtler olarak Suriye'nin kuzeyinde elde ettiğimiz başarılar Türkiye için hiçbir tehlike ve tehdit içermiyor. Erdoğan bize baskı uygulamak için bundan faydalanıyor ama bu sadece onun Kürt fobisinin bir parçası. Şimdi uluslararası güçlerin desteğiyle bölgedeki konumunu güçlendirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da Türkiye'de muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı olmasına rağmen bunun demokratik olduğu anlamına gelmeyeceğini iddia etti.

Abdülhamit ile Erdoğan'a alçak iftira

1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına gönderme yapan Paylan, "110 yıl önce Türkiye'de her türlü suçu işleyen bir sultan vardı. Ermeniler, muhalefetin iktidara gelmesiyle bazı şeylerin değişeceğine inanıyor. Ancak geçmişte muhalefet, iktidara geldiğinde sultandan da zalim davranarak Ermeni soykırımını gerçekleştirdiler. Ben Kürt arkadaşlarımı şu şekilde uyarıyorum. Erdoğan'dan kurtulmak Türkiye'de demokratik bir rejime sahip olacağımız anlamına gelmiyor." dedi.

Egemen güçlere yalvardılar

Paylan, Türkiye'ye karşı dış güçlerin desteğini isteyerek, "Eğer Türkiye'nin işlediği suçlar cezasız kalırsa dünyadaki diğer ülkelerin de aynı suçu işlemesi için bir örnek teşkil edebilir. Bu yüzden biz bu baskı rejimini durdurmak için uluslararası destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Paylan'dan hain sözler

HDP'li vekiller Arjantin'de daha önce verdikleri bir röportajda da Kürtlerin "soykırım riski" altında olduklarını iddia etmişlerdi. Paylan, sözde Ermeni soykırımın yaşandığı ortamın bugün Türkiye'de mevcut olduğunu ileri sürmüştü.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 07:22
  1. Mardin
  2. Diyarbakır
  3. Ebru Günay
  4. Garo Paylan

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