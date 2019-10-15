HDP'l vekil Dersim Dağ'dan skandal tehdit: Bunu yaparsanız eylemler...
Diyarbakır'da terör örgütü PYD propagandası yapmak için toplanan gruba emniyet tarafından izin verilmedi. Karara kızan HDP Diyabakır Milletvekili Dersim Dağ, Türk polisini ve milletini skandal bir şekilde tehdit etti.15 Ekim 2019 Salı 15:19
Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek ve terör örgütü PYD propagandası yapmak için bir araya gelen HDP'li gruba emniyet güçleri geçit vermedi.
HDP Diyabakır Milletvekili Dersim Dağ, “Burada konuşmamızı engellemeniz farklı eylemlere neden olur” diyerek polis ekiplerini tehdit etti.
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