0553 313 94 23

HDP'l vekil Dersim Dağ'dan skandal tehdit: Bunu yaparsanız eylemler...

Diyarbakır'da terör örgütü PYD propagandası yapmak için toplanan gruba emniyet tarafından izin verilmedi. Karara kızan HDP Diyabakır Milletvekili Dersim Dağ, Türk polisini ve milletini skandal bir şekilde tehdit etti.

15 Ekim 2019 Salı 15:19

Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek ve terör örgütü PYD propagandası yapmak için bir araya gelen HDP'li gruba emniyet güçleri geçit vermedi.

HDP Diyabakır Milletvekili Dersim Dağ, “Burada konuşmamızı engellemeniz farklı eylemlere neden olur” diyerek polis ekiplerini tehdit etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 15:19
  1. HDP Diyabakır Milletvekili Dersim Dağ

YORUM YAZ

  • vatandaşvatandaş14 dk önce
    siyasi eğitimini dağda almış galiba.nasıl bir eylem yapacaksın
  • nusret nusret 16 dk önce
    Eski TÜRKİYE yok karşınızda. Farklı eylemleri deneyin de görelim, arkanızdan da kurşunlamayız...
  • Gel pisi pisiGel pisi pisi18 dk önce
    Allah aşkına şu pislikleri sürün bu topraklardan. Yeter artık milletin canına tak dedi. Yollayın gitsinler pkk pyd ne b.ksa Ona katilsinlar geberip gitsinler.
  • SerdarSerdar19 dk önce
    Geçti o günler yavrum. Artık eylem yapacak ..iniz kalmadı. Hepsi birer birer dağlarda geberiyor. Uyanın artık şu rüyadan.
  • Üç hilalÜç hilal21 dk önce
    Son günleriniz son gülen iyi güler
  • NurNur31 dk önce
    Bu ......... kadını tutuklamak için beklemezler herhalde bunlar fena kaşınıyor 
  • Balyoz Balyoz 32 dk önce
    ............ ATIN IÇERIYE GÖNDERIN RÜTÜBETLI CEZA EVINE YA BU SIYONISTLERE FIRSAT VERMEYIN 

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda ilerleyen Mehmetçik, PKK'yı panikletti! Yeni mevzi kurdular
  1. Barış Pınarı Harekatı'nda ilerleyen..
  2. Pentagon'dan skandal Türkiye açıklaması
  3. Cumhurbaşkanı başdanışmanından..
  4. Harekat sürerken Türkiye ve ABD..
  5. Kışanak ve Tuncel yarın hakim karşısında
  6. Es'ad Coşan'ın, 25 Sene Önce Suriye..
  7. BM koordinatları verdi! Rusya, Esed..
  8. EYT son dakika haberleri! EYT..
  9. Metin Feyzioğlu'ndan ABD'ye yaptırım..
  10. HDP’li iki vekilin kararı TBMM’ye..
  11. Ambulansa yol vermemişti! O magandanın..
  12. Süt izni ne kadar? Günde kaç saat süt..
  13. Asker selamı sonrası UEFA'dan skandal..
  14. 13 bin doları gözünü kırpmadan..
  15. HDP'li vekilden skandal tehdit: Bunu..
  16. Ali Yalçın'dan Karanlık ODA'ya tokat..
  17. Dünyaya resmen duyurdular! ABD, kritik..
  18. Milletvekilinin evinde intihar..
  19. Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan..
  20. İngiliz devinden milli futbolcuya dev..
Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

Günün Karikatürü

15 Ekim 2019
Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz
Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz
Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"
Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"