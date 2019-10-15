HDP'l vekil Dersim Dağ'dan skandal tehdit: Bunu yaparsanız eylemler... Diyarbakır'da terör örgütü PYD propagandası yapmak için toplanan gruba emniyet tarafından izin verilmedi. Karara kızan HDP Diyabakır Milletvekili Dersim Dağ, Türk polisini ve milletini skandal bir şekilde tehdit etti.

Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek ve terör örgütü PYD propagandası yapmak için bir araya gelen HDP'li gruba emniyet güçleri geçit vermedi. HDP Diyabakır Milletvekili Dersim Dağ, “Burada konuşmamızı engellemeniz farklı eylemlere neden olur” diyerek polis ekiplerini tehdit etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.