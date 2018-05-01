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HDP’li vekil CHP'yi eleştirdi!

Elazığ’da 1 Mayıs kutlamalarında HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir’in CHP’yi eleştirmesinin ardından kutlama alanında gerginlik çıktı, ardından CHP’liler alanı terk etti.

01 Mayıs 2018 Salı 15:35
HDP’li vekil CHP'yi eleştirdi!

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Elazığ Şubesi tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi. Perşembe Pazar alanında düzenlenen 1 Mayıs etkinliğine HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ve KESK’e bağlı sendikaların yanı sıra CHP’liler de katıldı. Konuşmaların ardından kürsüye HDP’li Milletvekili Ziya Pir çıktı. Pir’in konuştuğu sırada CHP’liler ‘Hak hukuk adalet’ sloganı attı. Pir sloganın üzerine "Elazığ’daki CHP tabanı hala hak, hukuk, adalet diyor. Buna samimiyetiyle inanıyor, sizi kutluyorum" dedi. 

 

CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Pir’in diğer konuşmalarında da CHP’yi eleştirmesi üzerine alanda bulunan CHP’liler tepki gösterdi. Kısa süre çıkan kargaşa ve gerginliğin ardından CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ve partililer alanı terk etti. 

CHP'YE HAKARET ETME YERİ DEĞİL

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, “Burası 1 Mayıs’tır. Emekçinin ve ezilenin bayramıdır. Hedef hak, hukuk ve adalet özleminin dile getirilmesidir. Burada hedef CHP’ye laf söylemek ve hakaret etmek değildir. 1 Mayıs bayramı sevinçle kutlanmalı” dedi. 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:35
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