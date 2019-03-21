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HDP’li seçmeni mahcup etmeyeceğini söyleyen İmamoğlu’ndan Özcan’a destek videosu

İstanbul’da, HDP’nin de desteklediği CHP’li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı’nın Bolu Başkan Adayı CHP’li Tanju Özcan için çektiği video ile desteklerini iletti.

21 Mart 2019 Perşembe 10:23
HDP’li seçmeni mahcup etmeyeceğini söyleyen İmamoğlu’ndan Özcan’a destek videosu

İstanbul’da, HDP’nin de desteklediği CHP’li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı’nın Bolu Başkan Adayı CHP’li Tanju Özcan için çektiği video ile desteklerini iletti.


Edinilen bilgiye göre, 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala seçim çalışmalarını sürdüren ve tüm çalışmalarında HDP’lileden destek isteyerek oylarına talip olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, çektiği bir video ile Millet İttifakı’nın Bolu Belediye Başkan Adayı CHP’li Tanju Özcan’a destek olduğunu söyledi.


İstanbul’da yaptığı bir seçim gezisinde selamlaştığı vatandaşın, ‘Koyu bir HDP’li olarak arkanızdayız. Bunu samimi olarak söylüyorum’ şeklindeki desteğine, ‘Sağolun mahcup etmeyeceğiz’ diyerek cevap veren CHP’li aday İmamoğlu, Millet İttifakı’nın Bolu Belediye Başkan Adayı CHP’li Özcan için çektiği destek videosunda, “Sevgili Tanju Özcan, hem milletvekilim hem kıymetli Belediye Başkanım. Bolu seni bekliyor, tüm enerjinle, birikiminle Türkiye’ye hitap eden cesaretli sözlerinle Bolu’ya da çok güzel hizmetler yapacaksın. İstanbul’da da Ekrem İmamoğlu yanında olacak” dedi.


HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin, “Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecek, yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacak” dediği Ekrem İmamoğlu’nun destek mesajına aynı şekilde karşılık veren CHP’nin Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan ise, “Sevgili İmamoğlu, destek mesajını aldım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de seni çok yakından takip ediyorum. İstanbul için güzel düşüncelerini izliyorum. Halktaki karşılığını memnuniyetle görüyorum. Hayır duaların ve destek mesajın için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sen İstanbul’da ben Bolu’da halkımıza layık olduğu şekilde en iyi hizmeti beraber vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:23
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