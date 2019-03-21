0553 313 94 23

HDP’li Peköz: "Cumhur İttifakı’nın karşısındaki adayları destekleyeceğiz"

Adana’da HDP ve bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak düzenlediği Nevruz kutlamasında konuşan HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, "31 Mart’ta Cumhur İttifakı’nın karşısında olan adayları destekleyeceğiz.

21 Mart 2019 Perşembe 18:08
HDP’li Peköz: "Cumhur İttifakı’nın karşısındaki adayları destekleyeceğiz"

Adana’da HDP ve bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak düzenlediği Nevruz kutlamasında konuşan HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, "31 Mart’ta Cumhur İttifakı’nın karşısında olan adayları destekleyeceğiz. Cumhur İttifakı’ndan olmasın da kim olursa olsun." dedi.



Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu’nda saat 13.00’de başlayan kutlama için binlerce kişi, sabahın erken saatlerinden itibarenalana giriş yaptı. Kutlamanın yapılacağı alana çıkan yollar polis tarafından bariyerlerle kapatılarak bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Katılımcılar 3 arama noktasından alana girerken terör örgütü ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarına izin verilmedi.



Kurulan platformda Kürtçe müzik yayınları yapılırken, toplananlar da alanda halay çekip, Nevruz’u kutladı. Alanda zaman zaman PKK ve terör örgütü Öcalan lehine sloganlar atıldı. Bu sırada tertip komitesi, belirlenen sloganlar dışında slogan atılmaması için duyuru yaptı. Kutlamada konuşan HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nın dışında kazanabilecek partileri destekleyeceklerini ifade ederek, "Özellikle batıda olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında Cumhur İttifakı’nın karşısında olan adayları destekleyeceğiz. Cumhur İttifakı’ndan olmasın da kim olursa olsun. Onun için 31 Mart’ta sandığa gitmeyen, oylarını güçlü partilerden yana kullanmayan her arkadaşımız, AK Parti ve MHP’ye hizmet etmiş olur." diye konuştu.



Nevruz kutlamasının ardından kalabalık grup, polis gözetiminde yürümeye başladı. Adana Merkez Park boyunca yürüyen kalabalık, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:08
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tosya’da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı
    1. Tosya’da Nevruz Bayramı coşkuyla..
    2. Piyasalarda gün sonu
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de (4)
    4. AK Parti’li kadınlardan fidan dikimi
    5. 100. yılda 19 bin 19 fidan ile Türkiye..
    6. Borsa günü yükselişle tamamladı
    7. Bakan Pakdemirli Adıyaman Belediyesini..
    8. Borsa günü yatay tamamladı
    9. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama..
    10. Mehmet Özhaseki, Polatlı’da MHP ile..
    11. Kore Büyükelçisi Hongghi Choi’den Vali..
    12. "İcradan ucuza otomobil" vaadiyle..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de (3)
    14. Malatya Ticaret Borsası
    15. "HDP denilen parti PKK'nın siyasi..
    16. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından..
    17. Akşehir’de AK Parti..
    18. Suluova’da ’İstihdam Seferberliği Yeni..
    19. Atiker Konyaspor, Başakşehir..
    20. Batı Sahra görüşmelerinin ikinci turu..
    21. Menteşe Yeni Otogar yolu, imar..
    22. ‘Aşkımızın adı fındık tadı’ beğenildi
    23. Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı
    24. Down sendromlular farkındalık için..
    25. Nazilli’de Nevruz Bayramı coşkuyla..
    26. Amasya polisinden DEAŞ operasyonu: 8..
    27. Başkan Özgökçe’den ‘Nevruz Bayramı’..
    28. Başkan Yılmaz, din adamları ile buluştu
    29. Sarıyer Belediye Başkanı Genç’e..
    30. Öğrencilere muhtarlığı anlattı
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!