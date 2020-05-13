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Siyaset

HDP'li Önder'denAkşener'e 'aracı' cevabı: Eğer açıklarsam...

İttifak ortağı İYİ Parti ve HDP arasında çıkan kriz, Önder'in "Bize aracı gönderdiler" çıkışıyla yeni bir boyut kazandı. İYİ Parti lideri Akşener'in "Kim o isimler açıklayın" sözlerine HDP'li Önder'den sitem dolu bir cevap geldi. Önder "Hatırları hoş olsun diye isim verecek değilim. Açıklarsam 'suç' olduğunu benim de kabul etmem anlamına gelecektir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:04:00 -
HDP'li Önder'denAkşener'e 'aracı' cevabı: Eğer açıklarsam...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin HDP'ye bazı konularda danıştığı yönündeki açıklamalara ilişkin HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e 'O isimleri açıkla' çağrısı yapmıştı.

Önder, konuyla ilgili Medyascope.tv‘ye bir açıklama yolladı. Açıklamada özet olarak şu ifadeleri kullandı:

Bizden failini istiyorlar

Spekülasyon işimiz değildir, bilmeyiz.

Şimdi herkes, görüşmenin “suç” olduğunda milli birlik ve beraberlik sağlamış, bizden de failini istiyorlar.

Açıklarsam 'suç' olduğunu kabul ederim

Hatırları hoş olsun diye isim verecek değilim, böyle bir yaklaşım bunun “suç” olduğunu benim de kabul etmem anlamına gelecektir. Gelip giden aracılar, isterlerse kendilerini ve konuşulanları açıklayabilirler.

Bu görüşmelerin seçim ya da aday gündemli/zamanlı olmadığını söylemem bir borçtur ama.

Bu akıllarla değil siyaset yapmak, 5 yaşındaki çocuğa bir bardak süt bile içiremezsiniz.

Dolayısıyla, bizimle görüşmek değil, görüşmemek ayıptır, günahtır, eksiktir.

Adına Türkiye Masası denilen şeye eksik sandalye koymak, acemi marangozlara mahsustur.

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