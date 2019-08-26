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İftira atan HDP'li Lezgin, rezil olunca paylaşımını kaldırdı!

HDP Van eski milletvekili Lezgin Botan, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Mehmetçik'in yaşlı bir vatandaşı hastaneye götürürken çekilmiş fotoğrafını 'Özel harekatçılar yaşlı bir Kürt'ü tutukluyor' şeklinde servis etti. Ancak iftiracı terör sevicinin foyasının ortaya çıkması uzun sürmedi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:40
İftira atan HDP'li Lezgin, rezil olunca paylaşımını kaldırdı!

Güvenlik güçlerinin yaşlı bir vatandaşı kolundan tutarak götürdüğü fotoğrafı Twitter'dan paylaşan HDP Van eski milletvekili Lezgin Botan, şu notu yazdı; "Sömürgeciliğin ve faşizmin fotoğrafıdır bu! Özel Harekatçıların elinde yaşlı bir Kürt dede... Sorsanız, koca devleti karpuz gibi ortadan böldüğü için "pençe harekatı kapsamında aldık,"derler! Hasta, yaşlı bir dededen korkan zavallı devlet... Dikta rejiminin adaletinde sual olunmaz" 

Rezil olunca paylaşımını sildi

HDP'li Lezgin Botan 2016 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonların sürdüğü sırada barikatlar nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı çiftin askerler tarafından güvenli bölgeye tahliye edilerek hastaneye götürüldüğü yaşlı çiftin askerlere çay ikram ettiği ortaya çıktı.

İftira dolu hain paylaşımlarla sürekli gündeme gelen HDP'li Lezgin Botan bir kez daha rezil oldu ve paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:40
  1. Şırnak
  2. Van
  3. Lezgin Botan
  4. hdp
  5. PKK

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