HDP'li Kızılkaya gözaltına alındı

Mardin ve İzmir Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen çalışmada, HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya'nın aracında ve evinde esrar bulundu. Sattıkları uyuşturucuların paralarını terör örgütü PKK'ya aktardıkları ileri sürülen Kızılkaya ve eşi gözaltına alınarak Mardin'e getirildi.



Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kızılkaya'nın eşi ile birlikte İzmir'e gittiğini öğrenen polis, İzmir Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. İki ilin Emniyet Müdürlüklerinin gerçekleştirdiği ortak çalışmada, Kızılkaya'nın aracı durdurularak arama yapıldı.



Aramada araçta esrar maddesi bulunurken, Kızılkaya ve eşi gözaltına alındı. Kızılkaya'nın Savur'daki evinde de arama yapan polis, burada da esrar ele geçirdi. Sattıkları uyuşturucuların paralarını terör örgütü PKK'ya aktardıkları ileri sürülen Kızılkaya ve eşi, getirildikleri Mardin Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) telefonla ulaştığı HDP Mardin İl Eş Başkanı Eylem Amak, Kızılkaya'nın birkaç ay önce görevden alındığını ve ilçede kongre hazırlıkları yaptıklarını savundu.