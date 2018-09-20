0553 313 94 23

HDP'li Kızılkaya gözaltına alındı

Mardin ve İzmir Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen çalışmada, HDP Savur İlçe Başkanı Kızılkaya’nın aracında ve evinde esrar bulundu.

20 Eylül 2018 Perşembe 18:37
HDP'li Kızılkaya gözaltına alındı

Mardin ve İzmir Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen çalışmada, HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya'nın aracında ve evinde esrar bulundu. Sattıkları uyuşturucuların paralarını terör örgütü PKK'ya aktardıkları ileri sürülen Kızılkaya ve eşi gözaltına alınarak Mardin'e getirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kızılkaya'nın eşi ile birlikte İzmir'e gittiğini öğrenen polis, İzmir Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. İki ilin Emniyet Müdürlüklerinin gerçekleştirdiği ortak çalışmada, Kızılkaya'nın aracı durdurularak arama yapıldı.

Aramada araçta esrar maddesi bulunurken, Kızılkaya ve eşi gözaltına alındı. Kızılkaya'nın Savur'daki evinde de arama yapan polis, burada da esrar ele geçirdi. Sattıkları uyuşturucuların paralarını terör örgütü PKK'ya aktardıkları ileri sürülen Kızılkaya ve eşi, getirildikleri Mardin Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) telefonla ulaştığı HDP Mardin İl Eş Başkanı Eylem Amak, Kızılkaya'nın birkaç ay önce görevden alındığını ve ilçede kongre hazırlıkları yaptıklarını savundu.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 18:37
  1. Mardin
  2. İzmir
  3. HDP
  4. yedibela kızılkaya
  5. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nöbetçi eczane İzmir Bayraklı
    1. Nöbetçi eczane İzmir Bayraklı
    2. Bağırsak temizliği için tüketilmesi..
    3. Ayranın faydaları nelerdir?
    4. Nöbetçi eczane İzmir Çiğli
    5. Dolgunun hükmü
    6. Bu hastalıklar sırt ağrısını tetikliyor!
    7. Temizlik hastalığı nedir? Nasıl tedavi..
    8. Yorgunluktan kurtulmak için neler..
    9. Nöbetçi eczane İzmir Karşıyaka
    10. Kalp sağlığını korumak için..
    11. Nöbetçi eczane Gaziosmanpaşa
    12. Nöbetçi eczane Bakırköy
    13. Nöbetçi eczane Kadıköy
    14. Böyle kaza görülmedi! Diyarbakır araba..
    15. İstanbul nöbetçi eczane Esenyurt
    16. Nöbetçi eczane Esenler
    17. Brezilya’da kızamık patlaması: 9 kişi..
    18. Nöbetçi eczane Bahçelievler
    19. İstanbul Beyoğlu nöbetçi eczaneler
    20. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü