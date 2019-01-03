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HDP'li Sibel Yiğitalp için 26 yıla kadar hapis istemi

HDP'nin eski Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında terör örgütü propagandasına dönüşen 16 eylem ve etkinliğe katıldığı gerekçesiyle 10 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

03 Ocak 2019 Perşembe 14:33
HDP'li Sibel Yiğitalp için 26 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce açılan davayla  birleştirilmesi talebiyle Yiğitalp hakkında 4 ayrı suçtan hazırlanan iddianame,  5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, amacı ve düzenlediği  saldırılara ilişkin bilgiye yer verilerek, Yiğitalp'in milletvekilliğinin sona  erdiği ve milletvekili olduğu dönemlerde terörist cenazelerine katılarak,  toplantı, basın açıklaması ve miting gibi etkinliklerde de yaptığı konuşmalarla  suç işlediği belirtildi.

"Terörist cenazesine katıldı"

Yiğitalp'in 3 yıl önce Diyarbakır'ın Lice ilçesi ile Şırnak'ın Silopi  ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristin farklı tarihlerde gerçekleştirilen  cenaze törenlerine katıldığının belirlendiği ifade edilen iddianamede, şunlar  kaydedildi:

"Yiğitalp'in, terör örgütü PKK'yı simgeleyen sözde bayrak ve bez  parçalarının sarılı olduğu terör örgütü mensubunun cenaze törenine katılarak,  örgütün 'cebir ve şiddet' içeren saldırılarını meşru göstermek suretiyle üzerine  atılı 'terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

İddianamede, Yiğitalp'in, Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK  tarafından barınaklar ve tarlalarda yetiştirilen uyuşturucunun imhası için  güvenlik güçlerince başlatılan operasyonları protesto amacıyla Demokratik Toplum  Kongresi (DTK) önünde basın açıklaması yaptığı bildirildi.

Terör saldırılarına "direniş" tanımı

Yiğitalp'in yaptığı açıklamalarda, terör örgütü PKK'nın, Diyarbakır'ın  Sur ve Lice, Mardin'in Nusaybin, Şırnak'ın Silopi ilçelerinde güvenlik  güçlerine karşı saldırılarını "direniş" ve "özgürlük mücadelesi" olarak  adlandırdığı belirtilen iddianamede, sanığın silahlı terör örgütünün, cebir ve  şiddet içeren saldırılarını meşru göstermeye çalıştığı kaydedildi.

İddianamede, 9 Mayıs 2016'da Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi  Koşuyolu Parkı'nda HDP ve DBP tarafından organize edilen basın toplantısında  konuşan Yiğitalp'in, Sur'da güvenlik güçlerince "katliam yapılıyor" algısı  oluşturarak, halkın farklı kesimlerini birbirine karşı kin ve düşmanlığa tahrik  ettiği bildirildi.

Diyarbakır Valiliğince, 15 Ağustos 2016'da alınan kararla basın  açıklamaları, oturma eylemleri, miting ve her türlü toplantı ve gösteri  yürüyüşlerinin milli güvenlik ve kamu düzeni amacıyla 2911 sayılı yasa ve 2935  sayılı OHAL Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden yasaklandığı hatırlatılan  iddianamede, Yiğitalp'in izinsiz gösteri ve toplantıya katılarak ihtarda  bulunulmasına rağmen grubun dağılmaması ile "2911 sayılı yasaya muhalefet etmek"  suçunu işlediği ifade edildi.

İddianamede, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin yerleşik içtihatlarından da  anlaşılacağı üzere Yiğitalp'in çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk gösteren eylem  ve faaliyetlerinin "terör örgütü üyeliği" boyutuna ulaştığı vurgulandı.

26 yıla kadar hapis istemi

Yiğitalp hakkında daha önce "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör  örgütü propagandası yapmak", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız  katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak", "halkı kanunlara uymamaya  tahrik" ve "görevi yaptırmamak için direnmek" suçlarından 11 yıldan 28 yıla kadar  hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak  yoksunluklarına hükmedilmesi talep edilmişti.

Birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianamede ise sanığın "silahlı  terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "kanuna aykırı  toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 10 yıldan 26 yıla  kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 14:33
  1. Şırnak
  2. Mardin
  3. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Sibel Yiğitalp

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