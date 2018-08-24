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HDP'li Leyla Birlik Yunanistan'a kaçtı, gözaltına alındı!

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin eski vekillerinden Leyla Birlik, yurt dışı yasağı olmasına rağmen yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçtı, gözaltına alındı.

24 Ağustos 2018 Cuma 08:23
HDP'li Leyla Birlik Yunanistan'a kaçtı, gözaltına alındı!

Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre 25 ve 26. dönem  HDP Şırnak milletvekili  Leyla Birlik , 4 Ocak 2017’de Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’nce, yurtdışına çıkma yasağı konulmasına rağmen illegal yollardan Yunanistan’a gitti. Birlik, Yunanistan/Alexandrapolis’te (Dedeağaç) Polis Merkezi’nde gözaltında tutuluyor. Birlik’in, buradan Geri Gönderme Merkezi’ne gönderileceği ve kendisine yardımcı olmaları maksadıyla Yunanistan ve Türkiye’deki HDP ’li şahıslarla irtibat kurmaya çalıştığı, Yunanistan’a iltica talebinde bulunacağına yönelik istihbari bilgiler olduğu öğrenildi.

TAHDİT VAR ARANMASI YOK

Hürriyet'in haberine göre Birlik’in, UYAP ve KİHBİ kayıtlarında herhangi bir aranması bulunmazken, Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘4.01.2017 tarihli yurtdışı tahdit kaydı’ var. UYAP kayıtlarına göre Birlik’in yargılandığı davalar ise özetle şöyle:

Bingöl, Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak ve Van Cumhuriyet Başsavcılıklarınca ‘PKK/KCK terör örgütüne üye olmak’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’, ‘Terör örgütü adına faaliyette bulunmak’ suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında; 04.11.2016’da Birlik’in de aralarında bulunduğu 13 HDP milletvekili yakalanarak gözaltına alındı. Birlik, ‘Terör örgütü propagandası yapmaktan’ tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne teslim edildi.

4 Ocak 2017’de Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, ‘Yurtdışına çıkma yasağı’ konularak serbest bırakıldı.

Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’, ‘Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak’, ‘Hakaret’, ‘Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunlara katılmak’tan yargılaması sürüyor.

Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten yargılandığı davaise istinafta bulunuyor.

‘Türk Milletini, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni alenen aşağılamak’ ve ‘Askeri yasak bölgelere girmek’ suçlarından da iki ayrı davada sanık.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’tan yargılandığı Yargıtay’dan dönen bir davası da var.

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 08:23
  1. Şırnak
  2. Van
  3. Diyarbakır
  4. Bingöl
  5. Ankara
  6. Leyla Birlik

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