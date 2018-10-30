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HDP'li isim hakkında zorla getirilme kararı verildi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında zorla getirilme kararı verildi.

30 Ekim 2018 Salı 17:28
HDP'li isim hakkında zorla getirilme kararı verildi

 HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen Sakine Cansız ve arkadaşları için Mersin'de düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı konuşmadan dolayı "terör örgütü propagandası yapma" suçundan yargılanmasına devam edildi.

26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Taşdemir'in avukatı mazeret dilekçesi sundu.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, sanık Taşdemir'in savunmasının henüz alınamadığını belirterek, hakkında zorla getirilme kararı verilmesini talep etti.

Yapılan müzakerenin ardından mahkeme heyeti, savunmasının alınması için Taşdemir hakkında zorla getirilme kararı verdi.

Davanın geçmişi

Fransa'nın başkenti Paris'te 2013'te öldürülen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez için Mersin'de düzenlenen anma etkinliğine katılan Taşdemir hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Dava sonrasında, aynı eylemde bölücü terör örgütü elebaşı hakkında atılan sloganlar nedeniyle Taşdemir'in, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 17:28
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  4. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi
  5. HDP
  6. Dirayet Dilan Taşdemir
  7. Sakine Cansız

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