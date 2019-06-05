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HDP'li İl Genel Meclisi üyesi görevden uzaklaştırıldı!

23 Mart tarihinde tutuklanan Şırnak İl Genel Meclisi üyesi Ali Akdeniz, görevinden uzaklaştırıldı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 06:01
HDP'li İl Genel Meclisi üyesi görevden uzaklaştırıldı!

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Valiliği’nin talebi üzerine, yerel seçimlerden önce tutuklanan HDP’li üyesi Ali Akdeniz’i görevden uzaklaştırdı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 31 Mart Yerel Seçimlerinde HDP’den İl Genel Meclisi üyesi seçilen Ali Akdeniz, 23 Mart tarihinde gözaltına alındıktan sonra, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı. Şırnak Valiliği, bir süre önce Akdeniz’in “örgüt üyesi olmak” suçundan tutuklu olduğunu gerekçe göstererek, İçişleri Bakanlığı’ndan görevden uzaklaştırılması talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Akdeniz’in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasını kararlaştırdı. Görevden uzaklaştırmaya ise, “Anayasa’nın 127’nci Maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 34’üncü Maddesi” gerekçe gösterildi.

HDP’nin İl Genel Meclisi üye sayısı düştü

Akdeniz’in görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte HDP’nin İl Genel Meclisi üye sayısı 18’den 17’e düştü.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 05:57
  1. Şırnak
  2. HDP
  3. Ali Akdeniz

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