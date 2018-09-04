PKK/KCK'ya operasyon! Aralarında HDP'li ilçe yöneticilerinin de olduğu 5 kişi gözaltında

Hatay'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen, aralarında HDP İskenderun ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürülüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla bazı kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

BİR ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

Operasyonda, aralarında HDP İskenderun ilçe yöneticilerinin de olduğu Ş.M.Ş, B.M, Ş.M, T.M, Ç.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden G.N'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.