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HDP'li iki milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

Terör sevici HDP'nin Diyarbakır milletvekilleri hakkında terörist cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

17 Temmuz 2018 Salı 10:05
HDP'li iki milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında, terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır'ın Bağlar Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesine katılan milletvekilleri Farisoğulları ve Tosun hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı.

Önceki gün Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünün Sarıtaş Yaylası sırtlarında PKK'lı teröristler jandarma özel harekat birlikleri arasında çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yapılan araştırmada teröristlerden birinin Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır olduğu tespit edilmişti.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 10:05
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  10. Mehmet Yakışır

YORUM YAZ

  • DiyarıbekirliDiyarıbekirli1 sa önce
    Bu tür suçların davası öyle 3 sene 5 sene sürmemeli. K.hpelik mi yaptı hemen mahkemeye çıkar cezasını ver at içeriye. Nedir bu hantal yargı sisteminden çektiğimiz.
  • DiyarıbekirliDiyarıbekirli1 sa önce
    Daha dün milletvekili ol bugün alçaklık ve k.hpelik yap. Sizi de diğerlerinin akıbeti bekliyor hiç tasalanmayın.
  • Afrin KartalıAfrin Kartalı56 dk önce
    Gebertilen bu şerefsiz Bingöllü ama nedense leşini Diyarbakıra getirip gömüyorlar.Çünkü Bingöl bunlara prim yaptırmıyor.
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