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Aktüel HDP'li Gergerlioğlu: "Cezaevlerinde insan hakları ihlalleri yaşanıyor"
Aktüel

HDP'li Gergerlioğlu: "Cezaevlerinde insan hakları ihlalleri yaşanıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:54:59 -
HDP'li Gergerlioğlu: "Cezaevlerinde insan hakları ihlalleri yaşanıyor"

TBMM (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Cezaevlerinde tutuklu ve mahkumlara karşı insan hakları ihlalleri yaşanıyor." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında cezaevlerinden kendisine gönderilen mektupları okudu.

Mektuplarda, tutuklu ve mahkumların cezaevi koşullarından ve kendilerine yapılan muamelelerden şikayetçi olduğunu öne süren Gergerlioğlu, "Cezaevlerinde tutuklu ve mahkumlara karşı insan hakları ihlalleri yaşanıyor." iddiasında bulundu.

İnsan hakları ihlallerine ilişkin şikayetleri TBMM İnsan Hakları Komisyonuna ulaştırdığını ancak hiçbir işlem yapılmadığını öne süren Gergerlioğlu, "TBMM İnsan Hakları Komisyonu, insan hakları ihlalleri komisyonu gibi çalışıyor. Komisyonda oy çokluğu Cumhur İttifakı'nda ve şimdiye kadar tek bir insan hakkı ihlali kararı dahi vermediler." ifadelerini kullandı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunu da eleştiren Gergerlioğlu, kurum üyelerinin üzerine düşen görevi yerine getirmediğini, hak ve vicdana uygun bir tutum sergilemediklerini iddia etti.

Cezaevlerine ilişkin bazı fotoğraflar gösteren Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığının iddialarla ilgili etkin bir tavır ortaya koyamadığını savundu.

OHAL Komisyonunu da eleştiren Gergerlioğlu, komisyonun Anayasa'ya aykırı davrandığını, KHK ile atılan vatandaşların dosyalarının uzun süre bekletildiğini, bu nedenle de mağduriyetler yaşandığını ileri sürdü.

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